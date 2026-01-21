Emergenza maltempo a Catanzaro, domani resteranno chiuse alcune scuole della città

L’Amministrazione comunale di Catanzaro rende noto che, a causa della forte ondata di maltempo che ha interessato in modo particolare la fascia costiera, nella giornata di domani giovedì 22 gennaio resteranno chiuse esclusivamente le scuole ricadenti nell’area del quartiere marinaro. Il provvedimento si rende necessario al fine di consentire una ricognizione effettiva e completa dei danni subiti dagli edifici scolastici, nonché per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità e della circolazione.

Le scuole chiuse

Nel dettaglio, l’ordinanza di chiusura riguarda l’Istituto Comprensivo “Vivaldi” (tutti i plessi) e gli Istituti superiori “E. Fermi”, “Petrucci” e “Pacioli”, oltre che le scuole paritarie e ludoteche ricadenti nell’area di Lido. Tutti gli altri plessi scolastici del territorio comunale riapriranno regolarmente, al fine di garantire il normale riavvio delle attività didattiche.