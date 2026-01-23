Emergenza idrica a Reggio Calabria: in arrivo 5 milioni di euro per interventi urgenti nella Città Metropolitana

Dopo mesi complessi segnati dallo stato di emergenza dichiarato a settembre 2024, arriva una svolta per la gestione idrica della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua – relatore nella scorsa edizione di Accadueo a Bari in occasione della sessione istituzionale a cura di Mase Istat – ha formalizzato lo stanziamento di risorse fondamentali da destinare a interventi per la gestione dell’emergenza.
Sorical, gestore del servizio idrico integrato in Calabria, è stato individuato come soggetto attuatore degli interventi urgenti previsti dal Decreto Commissariale del 31 dicembre 2025. Ecco i dettagli dell’operazione: 4,79 milioni di euro destinati specificamente all’area reggina Interventi mirati su pozzi, condotte e interconnessioni al fine di mitigare in maniera immediata le criticità. I fondi rientrano in un più ampio Piano Siccità nazionale da 36,4 milioni di euro, destinato a varie regioni a rischio. La Calabria rientra così a pieno titolo nelle priorità della Cabina di Regia nazionale, con opere strategiche pronte a partire per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.