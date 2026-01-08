Emergenza Crack, Musolino (IV): “Bene la rete regionale, ora l’ASP Messina acceleri sugli affidamenti”

“Il completamento della rete anti-crack annunciato dal Presidente Schifani è un passo avanti che accogliamo con favore. Finalmente si dà una risposta strutturale a un fenomeno devastante. Ora però serve un’immediata operatività sui territori: l’ASP di Messina, che ha dimostrato capacità d’azione negli ultimi mesi, deve affidare subito i servizi a strutture professionali e qualificate. Non c’è tempo da perdere”. Lo dichiara il senatore di Italia Viva Dafne Musolino, intervenendo sulle misure regionali contro le dipendenze.

“L’emergenza che viviamo sulle strade è reale e drammatica – incalza la Musolino – e coinvolge un numero spaventoso di minori, lasciando intere famiglie nella disperazione. Garantire un primo aiuto immediato è un dovere morale prima che politico”. “Tuttavia – conclude Musolino – la rete di prima accoglienza non basta. Per offrire una reale via d’uscita dalla dipendenza è indispensabile istituire in Sicilia le comunità a doppia diagnosi. Solo queste strutture possiedono le competenze cliniche per affrontare e risolvere definitivamente la complessità della cura alla dipendenza da crack. Senza questo ulteriore tassello, il cerchio dell’assistenza non potrà mai dirsi chiuso”.