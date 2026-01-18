Elezioni, il socialista Seguro in testa alle presidenziali portoghesi

Urne chiuse in Portogallo per il primo turno delle presidenziali. Gli exit poll elaborati dall’Università Cattolica di Lisbona confermano senza grandi sorprese che si andrà al ballottaggio il prossimo 8 febbraio. Il candidato più votato sarebbe il socialista António José Seguro (30%-35%), seguito dal leader del partito di destra Chega, André Ventura (20%-24%).

In un testa a testa con lui per il secondo posto c’è il liberale João Cotrim de Figueiredo (17%-21%), mentre sono dietro l’ex ammiraglio Henrique Gouveia e Melo (11%-14%) e il candidato appoggiato dalla coalizione di governo, Luís Marques Mendes (8%-11%).