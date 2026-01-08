Elezioni Comunali a Reggio Calabria: l’importante annuncio dell’UDC (dopo 15 anni di assenza) e l’apprezzamento per Cannizzaro

Si respira aria nuova e carica di entusiasmo al termine del vertice regionale dell’UDC dello scorso 5 gennaio, che ha segnato l’esordio ufficiale del neo Commissario Provinciale di Reggio Calabria Giuseppe Pinto. Un appuntamento politico denso di contenuti e di prospettive, che ha rilanciato con forza il ruolo dell’Unione di Centro nel panorama politico reggino e metropolitano. In piena e convinta sinergia con il Segretario Regionale Salvatore Bulzomì, Pinto ha annunciato l’avvio ufficiale del percorso che porterà l’UDC a essere presente e protagonista alle prossime elezioni amministrative di primavera.

“Dopo ben 15 anni di assenza dalla scheda elettorale – dichiara Giuseppe Pinto – l’UDC tornerà a presentare la propria lista per la corsa a Palazzo San Giorgio. È una scelta chiara: vogliamo dare voce al territorio e tornare ad essere protagonisti, non semplici spettatori”. Un ritorno che segna una netta discontinuità rispetto al passato, fatto oggi di azione concreta, organizzazione e visione, lontano da annunci senza seguito. L’UDC, con Pinto, torna a esserci davvero, con i piedi nei territori e lo sguardo rivolto al futuro.

Il supporto a Cannizzaro

Durante il vertice regionale, Bulzomì e Pinto hanno ribadito la piena adesione dell’UDC alla coalizione di centrodestra, esprimendo con convinzione apprezzamento e sostegno per la disponibilità dell’onorevole Francesco Cannizzaro a candidarsi alla guida della città di Reggio Calabria. “La disponibilità dell’On. Cannizzaro – afferma Salvatore Bulzomì – rappresenta un segnale politico forte e positivo. È la dimostrazione che esiste una classe dirigente che sceglie di mettersi al servizio del territorio, andando oltre il ruolo nazionale per affrontare con responsabilità le sfide della città”.

Sulla stessa linea il Commissario Provinciale Pinto: “la discesa in campo di una figura istituzionale di questo livello è un valore politico e sociale. Significa credere davvero in Reggio Calabria e assumersi la responsabilità di guidarne il rilancio con competenza, dedizione e visione. Un ritorno dettato da valori, ascolto e concretezza”. Con l’avvicinarsi dell’importante appuntamento elettorale comunale, l’UDC riaffaccia con decisione la propria presenza nel panorama politico locale, con l’obiettivo – insieme alla coalizione di centrodestra – di rilanciare una città che ha urgente bisogno di cambiare marcia, soprattutto nei quartieri periferici, troppo a lungo lasciati ai margini.

“Dopo un lungo periodo di assenza dalla scena politica locale – sottolinea Giuseppe Pinto – siamo pronti a rimetterci in gioco con una lista competitiva, credibile e radicata. Vogliamo riaffermare il partito attraverso un impegno concreto e rinnovato, puntando su proposte serie e su una visione amministrativa all’altezza delle sfide future”. Un ritorno che affonda le radici nei valori cristiani e popolari, nel solco della grande storia della Democrazia Cristiana, superando definitivamente le difficoltà gestionali del passato recente. “Non vogliamo essere un partito che parla dall’alto – aggiunge Pinto – ma una forza capace di ascoltare profondamente il territorio e di trasformare le esigenze dei cittadini in azioni concrete e misurabili. Serietà, competenza e valori devono tornare al centro della politica”.

Il vertice regionale e la grande intesa “Bulzomì – Pinto” ha sancito anche l’avvio di una profonda rigenerazione della classe dirigente dell’UDC, fondata su una sinergia autentica tra esperienza e nuove energie. La lista che il partito presenterà alle prossime amministrative sarà composta da professionisti, imprenditori, rappresentanti della società civile e tanti giovani, accomunati dai valori dello Scudo Crociato. Una nuova stagione politica che punta a far tornare l’UDC protagonista, recuperando fiducia tra i cittadini e restituendo centralità a una tradizione politica che ha fatto la storia dell’Italia democratica. Con entusiasmo, concretezza e unità, l’UDC torna in campo, questa volta per restare.