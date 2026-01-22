Ecco quello che resta del Lungomare di Melito Porto Salvo dopo il Ciclone Harry: una ferita aperta | FOTO e VIDEO

Il ciclone Harry ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione anche sulla fascia jonica reggina. Le immagini scattate nelle ultime ore da Renzo Pellicano a Melito Porto Salvo, documentano in modo evidente ciò che resta del lungomare,colpito duramente dalle mareggiate che nei giorni scorsi hanno trasformato la costa in un paesaggio irriconoscibile.

Nelle foto si nota un litorale stravolto: tratti di spiaggia erosi e mangiati dal mare, detriti e materiali trascinati dalle onde, con la linea di battigia ormai a ridosso delle strutture e della strada costiera. Il colpo d’occhio è quello di un fronte marino spezzato, dove la forza dell’acqua ha cancellato in poche ore porzioni di arenile e modificato l’assetto del territorio.

Una situazione che preoccupa residenti e operatori della zona, mentre cresce l’attesa per interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino, in un’area già fragile e vulnerabile all’erosione costiera.