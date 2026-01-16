È morto Tony Dallara, il cantante di “Romantica”

E’ morto a 89 anni il cantante Tony Dallara. Tra i suoi successi, “Come prima” e “Romantica”, con cui vinse Sanremo nel 1960 in coppia con Renato Rascel. Dallara, vero nome Antonio Lardera, era originario di Campobasso ma si era trasferito a Milano fin da bambino con la famiglia.

Gli Inizi

Prima di affermarsi come cantante, Tony Dallara lavorava come commesso e si esibiva nei locali milanesi con il gruppo Rocky Mountains, poi diventato I Campioni. Proprio con loro, nel 1957, incise “Come prima”, brano destinato a diventare un successo senza precedenti. Respinto dal Festival di Sanremo perché considerato troppo moderno e “americano”, il brano conquistò comunque il pubblico, vendendo oltre 300.000 copie — un record per l’epoca — e diventando un classico immortale.

Il suo modo di cantare, influenzato dallo swing e dal rock and roll americano, rompeva con la tradizione melodica italiana, e apriva la strada a una nuova generazione di interpreti. Dallara era esuberante, energico, spesso paragonato agli idoli d’oltreoceano come Frank Sinatra o Elvis Presley, ma con una forte identità italiana.

Il trionfo a Sanremo e la consacrazione

Nel 1960, Tony Dallara vince il Festival di Sanremo con il brano “Romantica”, cantato in coppia con Renato Rascel. La canzone gli apre definitivamente le porte della consacrazione nazionale e internazionale. La sua carriera continua con una serie di successi come “Ti dirò”, “Ghiaccio bollente”, “Bambina bambina”, e “La Novia”, quest’ultima incisa anche in spagnolo e molto apprezzata in America Latina.

Un personaggio sincero e travolgente

Oltre che per il talento vocale, Tony Dallara è amato per la sua autenticità. Sempre schietto, solare, mai prigioniero dell’immagine divistica, ha mantenuto un rapporto diretto e genuino con il suo pubblico. Anche quando la sua presenza nei media è diminuita, non ha mai smesso di esibirsi e partecipare a programmi televisivi, portando avanti con entusiasmo la sua passione per la musica.

Eredità e influenza

Tony Dallara è stato un precursore. Il suo stile ha anticipato l’arrivo dei cantanti beat e rock italiani degli anni ’60, e ha dimostrato che la musica leggera poteva essere passionale, energica, e capace di parlare direttamente al cuore delle persone. La sua voce potente, dal timbro unico e riconoscibile, rimane ancora oggi uno dei simboli più vividi della grande stagione della musica italiana.

Nonostante non sia più sotto i riflettori come un tempo, la figura di Tony Dallara è oggi ricordata con affetto da intere generazioni, e riscoperta anche dai più giovani grazie alle numerose riedizioni dei suoi successi e alla nostalgia per un’epoca in cui la musica cambiava volto, e con essa anche la società italiana.