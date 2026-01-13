E’ morto Renzo Regonesi, ex Reggina e Catanzaro: è stato collaboratore di Franco Colomba

Lutto per un ex Reggina e Catanzaro, tra le altre: è morto a 82 anni Renzo Regonesi, collaboratore di Franco Colomba. Al fianco dell’allenatore, Regonesi ha vissuto anche i primi storici anni della Serie A sullo Stretto. “AS Reggina 1914, in tutte le componenti, piange la scomparsa di Renzo Ragonesi, vice allenatore amaranto a più riprese dal 1997 al 2003. Alla famiglia e ai suoi cari giunga l’abbraccio commosso di tutta la società” scrive il club amaranto in una nota di cordoglio.

Nota di cordoglio anche per il Catanzaro: “US Catanzaro 1929 esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Renzo Ragonesi, venuto a mancare nelle scorse ore a Bologna all’età di 82 anni. Ragonesi ha vestito la maglia giallorossa nella stagione 1963/64, collezionando tredici presenze e due gol. Il Club si stringe con affetto alla famiglia e ai suoi cari, partecipando al dolore per questa perdita e ricordando con rispetto un uomo che ha fatto parte della storia giallorossa”.