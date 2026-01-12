E’ di Siderno ma lavora a Pavia. E il suo gesto diventa virale: così un tassista calabrese ha salvato due ragazze da una minaccia

“Ho fatto quello che dovevo” ha detto. Un gesto apparentemente semplice, banale, di responsabilità, che però ha un peso enorme e per questo va raccontato ed esaltato. Il protagonista è Vincenzo Fimognari, tassista calabrese, per la precisione di Siderno, che qualche sera fa ha salvato due ragazze da una minaccia a Pavia, dove l’uomo lavora da anni. E’ la notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio, passata la mezzanotte, due ragazze escono da un locale dopo un compleanno e si dirigono verso l’auto. Lì si accorgono di essere inseguite da un gruppo di cinque ragazzi e, per paura, cominciano a scappare. Il tassista 45enne, accortosi della situazione, fa in modo che possano restare al sicuro, chiedendo loro aiuto e allontanando così i giovani inseguitori.

A rendere nota la storia, sui social, è la madre di una delle due ragazze, che si è messa alla ricerca del tassista per ringraziarlo personalmente: “Sono alla ricerca del Taxista che stanotte è andato in aiuto a mia figlia e la sua amica. Avevano passato la serata in un locale in piazza della vittoria per festeggiare un compleanno, verso l’una si sono dirette verso la macchina per tornare a casa. Erano in strada nuova altezza università e si sono accorte di essere seguite e poi affiancate da 5 ragazzi” ha scritto la donna. “Hanno svoltato in corso Carlo Alberto e prese dal panico si sono messe a correre x cercare di scappare e le ha salvate un Taxista che ha capito il pericolo, si è fermato e ha chiesto alle ragazze se avessero bisogno, se andasse tutto bene e si è anche offerto di dare loro un passaggio fino alla macchina. Quel gesto di altruismo le ha salvate e i ragazzi si sono allontanati. Se il Taxista fosse nel gruppo e volesse scrivermi volevo ringraziarlo perché non si è girato dall’altra parte facendo finta di niente, sei una persona speciale… GRAZIE”.

Il post del Sindaco di Siderno e l’umiltà del tassista: “non sono un eroe”

Così la notizia è diventata virale, non solo a Pavia, ma in tutta Italia, arrivando fino a Sud, territorio d’origine di Fimognari. E’ di Siderno, come detto, e per questo anche il Sindaco Mariateresa Fragomeni ha voluto rendere noto il gesto eroico: “Un tassista sidernese che vive e lavora a Pavia, vede due ragazze in difficoltà, inseguite da un gruppo di uomini in piena notte. Non si gira dall’altra parte. Si ferma, chiede se hanno bisogno di aiuto e le accompagna, sane e salve, a casa. Lui è Vincenzo Fimognari e noi, suoi concittadini, siamo orgogliosi di lui! Siamo fieri del coraggio, dell’altruismo e del senso civico che ha dimostrato, facendo appieno il suo dovere di buon cittadino, di padre e di Sidernese esemplare!”.

Con modestia e umiltà, intervistato dall’Ansa, l’uomo ha così risposto: “due ragazze si trovavano in difficoltà e io ho prestato aiuto, perché erano inseguite da ragazzi. Le ho viste correre, spaventate, con il fiatone per la corsa, per scappare. Ho chiesto se volessero salire in auto, loro avevano detto di avere la macchina lì vicino e così ho aspettato che andassero in macchina per riprendere la mia corsa. Io eroe? Non sono nessun eroe, ho fatto ciò che dovevo, com’è giusto che sia. Un abbraccio con la madre? Certo, appena la figlia si riprenderà ci incontreremo per un caffè e per conoscerci di persona”.