“Due Sponde, Mille Racconti”: Calabria e Sicilia unite dalla cultura. Pronta la presentazione del progetto

È una notizia di particolare rilievo per il panorama culturale nazionale e per il territorio dello Stretto: Adexo APS, insieme ai partner di progetto, è risultata una delle sole due associazioni selezionate in tutta Italia per la realizzazione di “AD ALTA VOCE 2024 – Sezione 1 | Progetti nazionali”, iniziativa promossa dal CEPELL – Centro per il libro e la lettura, Ministero della Cultura. Per presentare ufficialmente il progetto proposto, “Due Sponde, Mille Racconti”, l’appuntamento per stampa, istituzioni e cittadinanza è fissato con la conferenza stampa di presentazione che si terrà venerdì 16 gennaio alle ore 12 presso la sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio, a Reggio Calabria.
“Due Sponde, Mille Racconti” è un progetto che si sviluppa tra Calabria e Sicilia territori uniti dallo Stretto e interessa da vicino i Comuni di Reggio Calabria e Messina, ponendo al centro narrazione, mito, teatro e letteratura come strumenti di partecipazione culturale e costruzione di comunità capaci di creare connessioni tra pubblici diversi, istituzioni culturali, scuole e spazi non convenzionali. Durante la conferenza stampa verranno illustrate le attività già avviate e quelle previste, il quadro generale del progetto, la sua visione culturale e le sinergie attivate a livello territoriale.
Il progetto è promosso da Adexo APS (soggetto proponente e capofila) in partenariato con Comune di Reggio Calabria – Biblioteca Pietro De Nava; Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria; Nike Associazione Culturale APS; Libreria Colapesce – Messina; Associazione Culturale Itaca.
Interverranno alla conferenza stampa:
- Katia Colica, Direttrice Artistica
- Antonio Aprile, Presidente Adexo, Direttore Organizzativo e Tecnico
- Dorotea Cosio, Direttrice Organizzativa e Coordinamento Area dello Stretto
- Domenico Battaglia, Sindaco Comune di Reggio Calabria f.f.
- Annamaria Curatola, Assessora Istruzione, Università e Pari Opportunità Comune di Reggio Calabria
- Daniela Neri, Funzionaria e responsabile Biblioteca Pietro De Nava
- Irene Calabrò, Presidente Associazione Nike APS, Coordinamento Partner di Progetto
- Pietro Sacchetti, Direttore Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria
- Venera Leto, Libreria Colapesce, Messina.