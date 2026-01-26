Dramma sulla SS18 in Calabria: uomo investito ed ucciso mentre aiutava un’automobilista in difficoltà

Dramma questa sera questa sera a Scalea, in provincia di Cosenza, dove un uomo, sulla Strada Statale 18, nei pressi del ponte Lao, è stato investito da un’automobile in transito, per cause ancora in corso di accertamento. Il malcapitato, che purtroppo è morto, si era fermato per soccorrere un’automobilista fermo con l’auto in avaria.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i medici del 118. Presenti anche polizia stradale, carabinieri e guardia di finanza per i rilievi del caso e per gestire il traffico.