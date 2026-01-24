Dramma in provincia di Cosenza: anziana muore in ospedale, era rimasta gravemente ustionata

Dramma a Verbicaro in provincia di Cosenza, dove un’anziana di 92 anni, Rosina Martino, è morto all’ospedale Brindisi, dove era stata trasferita d’urgenza dopo un grave incidente avvenuto in casa. La dona era rimasta ustionata a causa delle fiamme di un caminetto che l’ha praticamente avvolta.

I familiari hanno immediatamente chiamato i soccorsi, sul posto sono arrivate le forze dell’ordine ed i medici del 118. L’anziana, poi, era stata trasferita in Puglia dove è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.