Donne e innovazione: l’europarlamentare reggino Giusi Princi sostiene il nuovo Piano UE per la ricerca e le start-up

L’eurodeputato reggino, Giusi Princi, esprime pieno sostegno all’iniziativa della Commissione Europea, che nei giorni scorsi ha lanciato un appello a contributi per l’elaborazione del primo Piano d’Azione per le donne nella ricerca, nell’innovazione e nelle start-up. “Rafforzare la presenza femminile nei settori scientifici e tecnologici è una priorità strategica per l’Europa, non solo in termini di equità, ma anche di innovazione e competitività”, afferma l’Onorevole Princi. “L’obiettivo – prosegue – è valorizzare pienamente il talento delle donne, rendendo l’Unione Europea una destinazione di eccellenza per ricercatrici, imprenditrici e professioniste altamente qualificate entro il 2030”.

Il Piano d’Azione punta a migliorare le condizioni di lavoro, sostenere lo sviluppo delle carriere e promuovere un ambiente inclusivo e diversificato. L’iniziativa si inserisce nella campagna “Choose Europe”, volta a creare un ecosistema di ricerca aperto, equo e di qualità. L’appello della Commissione, aperto fino al 23 febbraio 2026, invita cittadini, imprese, istituzioni accademiche, responsabili politici e organizzazioni della società civile a proporre idee concrete e innovative per rafforzare la partecipazione femminile nei settori STE(A)M e nell’innovazione.

“La piena valorizzazione delle competenze delle donne – evidenzia l’On. Princi – non è solo una questione di equità, ma un fattore chiave per aumentare la capacità innovativa dell’Europa”. La consultazione è rivolta a un ampio spettro di soggetti, tra cui autorità nazionali e locali, agenzie UE, organizzazioni internazionali, istituti di istruzione e ricerca, esperti ed esperte in parità di genere e STE(A)M, datori di lavoro e start-up, associazioni industriali, investitori e fondi di capitale, organizzazioni della società civile, sindacati e donne in posizioni dirigenziali nel settore della ricerca e innovazione.

L’iniziativa è consultabile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15312-Piano-dazione-per-le-donne-nella-ricerca-e-innovazione-e-nelle-start-up_it