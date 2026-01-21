Domotek Volley, Spinello: “primi in Serie A3 e alle Final Four. Saitta? Fuori categoria, imparo da lui”

Un momento magico e una squadra in stato di grazia. Thomas Spinello, giovane palleggiatore della Domotek Volley, non nasconde l’entusiasmo dopo le ultime, fondamentali vittorie che hanno proiettato la compagine reggina saldamente al primo posto in classifica, dopo il secco 0-3 ottenuto sul campo del Castellana Grotte. Thomas Spinello ripercorre le tappe di un inizio di stagione fantastico e guarda con rispetto, ma senza timori, al prossimo impegno casalingo contro Modica.

“Che gara è stata a Castellana? Molto bella, difficile – esordisce Spinello – ci siamo portati a casa i tre punti contro l’ex prima in classifica. Non è stata affatto facile, anche se finita 3-0. E ora siamo noi i primi, affrontiamo le altre gare da capolista, che è molto bello”.

Un bilancio che va oltre il campionato. “È arrivata anche la qualificazione alle Finals di Coppa di Coppa Italia “Del Monte” e il bilancio finora è fantastico. Essere dentro le quattro squadre più forti della Coppa Italia è molto gratificante. Il campionato sta andando benissimo, siamo primi, dentro ai quarti di finale ed alle Finals, quindi veramente un bell’anno finora, pensando a lavorare verso i prossimi obiettivi”.

Lo sguardo si sposta subito al prossimo impegno, un derby dal sapore calabrese-siciliano. “Abbiamo affrontato Modica già due volte in precampionato, in amichevoli, poi anche in campionato là da loro e abbiamo fatto una bella partita, vincendo. Comunque sarà una gara complicata come tutte, anche se giochiamo in casa. Ci sarà il fattore del pubblico che ci aiuterà sicuramente”. Rispetto per gli avversari: “è una bella squadra, sicuramente sono forti, sono un bel gruppo, coeso, e ci metteranno in difficoltà. Ma credo che possiamo essere aiutati dall’essere in casa”.

Il segreto di tanti successi? Per Spinello è chiaro: il clima nello spogliatoio. “Bellissimo. Soprattutto, diciamo che le partite, le vittorie, aiutano a fortificare il gruppo. Stiamo vivendo un bel momento, è bello allenarsi ed è bello stare insieme. Sicuramente aiutano queste vittorie”. Un circolo virtuoso tra risultati e affiatamento.

In un ruolo cruciale come quello del palleggiatore, avere un maestro è un privilegio. E Thomas ne ha uno d’eccezione: Davide Saitta. “Esatto, sta facendo un campionato strepitoso. È veramente, secondo me, il palleggiatore più forte di questa categoria, ma anche delle categorie superiori. Quindi sto prendendo il più possibile da lui. Ho la fortuna di allenarmi tutti i giorni con lui, sono molto fortunato da questo punto di vista“.