Domotek Volley, Lopetrone: “Campobasso molto forte, c’è ancora l’amaro in bocca per quella finale di 3 anni fa…”

L’appuntamento è caldissimo, uno di quelli che segnano una stagione. Sabato alle ore 20, al Palacalafiore, la Domotek Volley scenderà in campo per una partitissima valida per la Coppa Italia “Dal Monte”, affrontando in casa la forte Top Volley Campobasso. Un incrocio carico di storia e significati per la squadra reggina. In attesa del big match, abbiamo raccolto le parole di uno dei simboli di questo ciclo, il libero Massimiliano Lopetrone, sin dalla fondazione a servizio dei colori del Mister Polimeni.

“Sta andando penso benissimo. Siamo secondi in classifica con merito e speriamo di continuare così“, esordisce Lopetrone. Il volley reggino si prepara a rivivere un duello che ha un sapore particolare. “Sì, diciamo che tre anni fa, nella finalissima di Coppa Italia di B, è rimasto un po’ l’amaro in bocca per com’è andata. Però, tutto sommato, quell’anno fu anche un anno pieno di soddisfazioni. Speriamo di poter redimerci e provare a portare a casa il risultato sabato“.

Sulla squadra molisana, il libero non ha dubbi: “sono sicuramente un avversario molto forte, con delle individualità fisiche importanti. La loro forza sono il muro e la battuta. Però noi sappiamo anche che, facendo il nostro gioco e facendolo bene, possiamo vincere contro qualsiasi avversario.”

Il punto di forza, come più volte sottolineato in casa Domotek, è il gruppo. “Credo che sia una prerogativa di questa squadra“, conferma Lopetrone. “Ci sono i sei in campo, ma abbiamo la fortuna di avere in panchina persone pronte e capaci di poter subentrare e fare bene. Penso che sia anche questa la nostra forza: il fatto che ogni settimana ci alleniamo ad alti livelli l’uno contro l’altro, e questo ci rende poi prestanti la domenica in partita.”

Infine, l’appello ai tifosi: “invitiamo tutti sabato a vedere questa partita. È una partita importantissima, in cui ci serve tutto il supporto del Palacalafiore“. Appuntamento a sabato sera, dunque, per un’emozione pura di volley. La Domotek cerca il colpo, sostenuta dal calore di casa, in una serata di Coppa Italia che promette fuochi d’artificio.