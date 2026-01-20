Domotek Volley, Lazzaretto: “battuta Castellana con mentalità. Siamo andati lì convinti di quel che sappiamo fare”

Un sorpasso sulla vetta che vale doppio: prima la classifica, poi la storia personale. La Domotek si issa al comando del Girone Blu dell’A3 dopo una prestazione di carattere contro la capolista Castellana Grotte, e a guidare l’assalto è stato Enrico Lazzaretto, mvp della sfida e autore del suo 2.000° attacco vincente in serie A3 Credem. Un traguardo individuale impreziosito dal successo di squadra, che lo schiacciatore ha subito voluto condividere.

“E’ stata una bella partita. Abbiamo giocato bene e siamo riusciti a tenere testa alla prima in classifica, che non era da poco. Loro sono una squadra molto giovane e fisicamente stanno bene. Siamo stati bravi noi a tenerli sotto con la testa, con la mentalità. Siamo arrivati lì convinti di poter giocare bene e di far vedere quello che sappiamo fare. Abbiamo avuto dei miglioramenti rispetto alle ultime partite e mi fa piacere“.

“Abbiamo fatto vedere un po’ chi siamo. La nostra mentalità è quella di costruire le cose passo dopo passo, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita – ha sottolineato lo schiacciatore padovano -. Perlomeno la mia mentalità è vedere ogni partita come una finale. Se si gioca così dando il 100%, se perdi vuol dire che è più forte l’avversario“.

“Abbiamo sempre basato il tutto su tre principi cardine. Ovvero che siamo un gruppo vero, che non c’è mai qualcuno che spicca più degli altri, che giochiamo insieme. La seconda è che si gioca palla dopo palla, set dopo set. E’ la terza è che la vetta era lì e bisognava prendersela piano piano, ci siamo riusciti e guardiamo avanti. Sicuramente qualcuno può spiccare ogni tanto, però bisogna giocare insieme. Se non giochi insieme di certo non riesci a fare queste prestazioni“.

“Il mio percorso a Reggio Calabria? È un momento bello e la strada è lunga, però sono grandissimi significati. Fa piacere che mi trovo bene qua“.

“Contro Modica? Sarà sicuramente una partita tosta. Come tutte, viene da noi a giocarsela al 100% perché sanno le nostre qualità. Noi dobbiamo tirarle fuori e se la tiriamo fuori come nell’ultima partita, sarà dura per tutti quanti“.

La Domotek vola in vetta con questa filosofia, e con Enrico Lazzaretto sopra la rete, pronto a scrivere la prossima pagina.