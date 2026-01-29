Domotek Volley, Ciaramita: “miglioramenti a vista d’occhio e Reggio si sta innamorando di noi”

Un mix di entusiasmo, determinazione e pragmatismo. È con questo spirito che Francesco Ciaramita, giovane centrale della Domotek Volley Reggio Calabria, analizza il momento positivo della sua squadra. “Siamo molto felici, soprattutto dei risultati che stiamo ottenendo. Anche l’ultima partita contro Modica che abbiamo fatto in casa ne è una prova”, esordisce con un sorriso. Ma in un campionato che non perdona, il verbo è sempre “migliorare”. “Dobbiamo e possiamo migliorare in tutto – spiega Ciaramita – perché sempre ogni giorno miglioriamo a vista d’occhio e tutti diamo tutto e questo è l’importante. Bello che il mister vi mette dentro anche quando magari meno ve lo aspettate e a turno state dando tutti il vostro mattoncino”.

Un gruppo compatto che ora si ritrova con un “bel fardello” sulle spalle: una posizione in classifica che impone responsabilità, la vetta. “È chiaro che adesso c’è un bel fardello che la mette la classifica. Tocca prova a mantenerla”, ammette. Ma la filosofia è chiara: “come diciamo con l’allenatore Antonio Polimeni, la classifica non la guardiamo mai. Sappiamo perfettamente che chiunque venga a giocare qua, venga a fare una partita della vita, vuole vincere sicuramente e noi non saremo da meno”.

Lo sguardo si sposta già al prossimo impegno, contro una formazione ben conosciuta. “Campobasso l’abbiamo vista un paio di volte. Amichevole, Coppa e campionato”, dice Ciaramita. L’analisi è rispettosa: “è una squadra ben attrezzata con dei singoli buoni ben importanti, Morelli e anche lo stesso Valchinov. Sono giocatori che fanno la differenza in questa squadra e cercheremo di dare l’impegno dovuto”.

Forse l’aspetto che più emoziona e carica la squadra è il rapporto con la città. Ciaramita conferma con orgoglio: “siamo molto contenti anche come squadra, ne parlavamo giusto l’ultima partita che notavamo proprio l’affluenza che Reggio sta dando a questo palazzetto. Siamo molto contenti che siamo seguiti e siamo visti alla pari, diciamo, da pure da quel punto di vista a livello calcistico come la Reggina, siamo visti così alla pari”.

E a contribuire a questo legame, oltre ai risultati, c’è anche la capacità del gruppo di mostrarsi in modo genuino e divertente, soprattutto sui social. “Le ultime cifre sono da urlo grazie ai vostri video perché ormai… sì, ci divertiamo qualsiasi veste, ci divertiamo a fare pure questi video divertenti che tra virgolette smorzano pure la tensione, cioè sta veramente spopolando, insomma”, racconta ridendo. “Anche questi momenti poi è giusto viverli nella stagione e però anche per imparare un attimino. Ci sta, è normale”.