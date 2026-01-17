Dominante. La Domotek sbanca Castellana Grotte: 0-3 alla capolista e sorpasso in vetta

La Domotek Volley non sbaglia un colpo. Dopo il ko dell’andata, i reggini vanno a giocare in casa della capolista e dettano legge. Uno 0-3 netto, senza appello, tenendo per due set gli avversari sotto i 20 punti, con un 26 raggiunto solo nel secondo set che ha indirizzato la gara evitando il rientro dei pugliesi (19-25 / 24-26 / 18-25). I ragazzi di mister Polimeni si dimostrano eccelsi qualitativamente (ma non è una novità), ma soprattutto mentalmente focalizzati sull’obiettivo.

Era una partita da non sbagliare, dopo un girone intero passato a inseguire Castellana Grotte, la sorpresa del campionato, rimasta in testa fino ad oggi. Le certezze dell’ormai ex capolista scricchiolano: prima il ko in Coppa contro Sabaudia (contestuale al successo per 3-1 della Domotek su Campobasso), poi il ko in campionato di questa sera. La Domotek Volley sale in testa sulle ali dell’entusiasmo e, c’è da giurarci, quella posizione non ha intenzione di lasciarla.

Classifica Serie A3 Girone Blu