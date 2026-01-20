DiStretto d’Emozioni accende il Cilea fra magia del teatro e galà di danza | INFO

Il 25 gennaio il Teatro Francesco Cilea accoglierà due appuntamenti capaci di parlare al pubblico con linguaggi diversi ma uniti dallo stesso respiro: quello della cultura e della bellezza. Un doppio evento che attraversa teatro e danza, restituendo al palcoscenico il suo significato più autentico: alle ore 19.00 “La magia del teatro”, spettacolo teatrale a cura di Co.Danza.Re e alle ore 20:30 “Galà di danza Filippo De Salvo”, a cura di A.S.D. Jazz Ballet School, con la partecipazione straordinaria di Simone Nolasco ed Emanuele Battista.

La magia del teatro: quando la diversità diventa bellezza

“La magia del teatro” è uno spettacolo che nasce dall’incontro tra persone, storie e linguaggi espressivi. A guidare il progetto è Francesca Attinà, presidente dell’Associazione Studio Arte e direttrice artistica del laboratorio Co.Danza.Re, realtà che da anni opera sul territorio coniugando arte e inclusione.

Lo spettacolo, realizzato da ragazzi diversamente abili, riprende alcune performance già andate in scena al Teatro Cilea, ma si distingue dal tradizionale saggio di fine anno previsto per giugno. Qui la scena si trasforma in uno spazio vivo, dove danza, musica, canto e recitazione diventano strumenti di racconto e relazione.

Il pubblico è invitato a guardare oltre l’apparenza: la differenza non è più un ostacolo, ma una risorsa. Le abilità di ciascun interprete si fondono in un’armonia che emoziona e insegna, fino a rendere invisibili le barriere. Resta solo l’essenza dell’arte, capace di parlare direttamente al cuore.

Il Galà di danza Filippo De Salvo: memoria in movimento

Alle 20:30 la scena passa alla danza con il Galà di danza Filippo De Salvo, a cura dell’A.S.D. Jazz Ballet School, realtà storica del territorio reggino. Fondata oltre trentacinque anni fa dal Maestro Filippo De Salvo, la scuola ha formato generazioni di danzatori, trasmettendo tecnica, disciplina e amore per l’arte. Oggi la direzione è affidata alla Maestra Augusta Ricciardi, che porta avanti con dedizione l’eredità artistica e umana del fondatore.

Il Galà nasce come tributo alla memoria di Filippo De Salvo, figura centrale della danza calabrese, e come momento di condivisione tra le scuole storiche della città. Una celebrazione che unisce ricordo e presente, affidando al movimento il compito di custodire ciò che resta vivo. A impreziosire la serata saranno Simone Nolasco ed Emanuele Battista, ospiti d’onore del Galà, due eccellenze del panorama della danza in Italia.

I prossimi appuntamenti con DiStretto d’Emozioni

Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per l’immediato riscontro del pubblico: “il Galà di danza è quasi sold out e continuano numerose le prenotazioni per la performance teatrale, a riprova che aver proposto in programmazione due eventi di grande rilievo conferma come la qualità dell’offerta culturale incontri sempre l’interesse e la partecipazione del pubblico, che invitiamo a seguirci in tutte le altre attività del progetto”.

Intanto è già confermato il prossimo appuntamento con le emozioni del DiStretto il 31 gennaio 2026, ore 19.30, “Piano recital Schubert e Liszt”, con il pianista di fama mondiale M° Vitaly Pisarenko. Tutti gli eventi disseminati tra i luoghi simbolo della città si innescano nell’ambito del progetto DiStretto d’Emozioni, l’iniziativa curata da GM Multiservizi SRLS in A. T. I. con EMMEDUE Group e programmata dal Settore Cultura e Turismo della Città di Reggio Calabria, con Responsabile Unico del Procedimento l’architetto Daniela Neri. Il progetto è finanziato nell’ambito del Programma Nazionale “METRO PLUS e Città Medie Sud 2021–2027” – FESR/FSE Plus – Priorità 7 Rigenerazione Urbana, progetto RC7. 5. 1. 2 “Distretto Culturale e Turistico della Città di Reggio Calabria” – Codice operazione RC7. 5. 1. 2. C – Progresso Cultura”.

Per non perdere i tantissimi appuntamenti di DiStretto d’Emozioni basta seguire le info e le date sui canali social del progetto Facebook e Instagram. Si rammenta che le iniziative sono tutte gratuite (è previsto solo il ticket d’ingresso standard per i siti culturali) con prenotazione consigliata all’indirizzo: distrettoculturalerc@gmail.com