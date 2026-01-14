Discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, De Luca (M5S): “serve chiarezza su messa in sicurezza e bonifica”

L’on. Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, ha presentato una richiesta formale di audizione urgente al Presidente della IV Commissione legislativa permanente “Ambiente, Territorio e Mobilità”, in merito alla messa in sicurezza e alla bonifica della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea.

Con questa istanza il deputato messinese chiede la convocazione urgente della Commissione, al fine di fare piena chiarezza sulle procedure in corso, sullo stato degli interventi e sulle responsabilità amministrative e operative legate a un sito che da anni rappresenta una grave criticità ambientale per il territorio.

“È indispensabile – dichiara Antonio De Luca – che il Governo regionale si assuma l’onere della messa in sicurezza e della bonifica della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. Parliamo di una situazione che desta forte preoccupazione per l’ambiente e comporta gravi rischi per la salute dei cittadini. La Regione ha il dovere di garantire trasparenza, tempi certi e interventi efficaci per arrivare finalmente alla messa in sicurezza e alla bonifica definitiva dell’area”.

Richiesta audizione

Nella richiesta di audizione, l’esponente M5S sollecita la presenza in Commissione dell’Assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Francesco Colianni, del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e Commissario delegato per lo stato di crisi della discarica, Arturo Vallone, del curatore fallimentare della società Tirreno Ambiente e soggetto attuatore delle attività di prelievo e smaltimento del percolato, Avv. Angelo Vitarelli e dei rappresentanti delle associazioni Zero Waste Sicilia e “Piero Angela – Tutela Ambiente e Territorio” di Furnari.

“Occorre verificare – aggiunge Antonio De Luca – quali interventi siano stati realmente avviati, quali criticità permangono e se le azioni messe in campo siano adeguate a tutelare il territorio e le comunità locali. Non possiamo permettere ulteriori ritardi su una questione che riguarda direttamente ambiente, sicurezza e diritto alla salute. L’obiettivo è quello di portare nelle giuste sedi istituzionali questa delicata problematica e accelerare un percorso che porti, finalmente, alla soluzione definitiva dell’emergenza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea”.