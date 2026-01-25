Disastri ciclone Harry, M5S all’Ars scrive a Galvagno: “inserire norma per ristorare imprese, famiglie e Comuni”

Un emendamento da inserire nel Ddl Enti locali, attualmente in discussione all’Ars, che preveda lo stanziamento di adeguate somme per ristorare famiglie, imprese e Comuni gravemente danneggiati dalla furia del ciclone Harry. È questa la richiesta contenuta in una lettera che il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, ha inviato al presidente dell’Assemblea, Gaetano Galvagno, per invitarlo a convocare per martedì prossimo, alla presenza dell’assessore all’Economia Dagnino, una conferenza dei capigruppo al fine di sottoporre l’iniziativa ai rappresentanti dei partiti che siedono a Sala d’Ercole.

“La nostra idea – dice De Luca – è quella di usare anche parte delle risorse economiche destinate ai prossimi collegati alla Finanziaria, rinviando a tempi successivi quelle norme che non sono urgentissime e indispensabili. I disastri causati dal ciclone sono enormi e le esigenze di imprese e famiglie grandissime e impellenti. Alcuni hanno perso tutto, dobbiamo dare loro aiuti concreti nel minor tempo possibile. Ritengo – si legge nella lettera – che tutte le forze politiche rappresentate in seno all’Assemblea Regionale Siciliana abbiano il dovere morale e politico di destinare alla ricostruzione e ai necessari ristori le risorse economiche disponibili nell’ambito delle suddette manovre, laddove non vincolate ad altre emergenze indifferibili”.