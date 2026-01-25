Disastri ciclone Harry, M5S all’Ars scrive a Galvagno: “inserire norma per ristorare imprese, famiglie e Comuni”

In Sicilia la politica si interroga su come risolvere i problemi provocati dal maltempo: "mettiamo a disposizione pure i soldi dei collegati alla Finanziaria"

danni maltempo sicilia

Un emendamento da inserire nel Ddl Enti locali, attualmente in discussione all’Ars, che preveda lo stanziamento di adeguate somme per ristorare famiglie, imprese e Comuni gravemente danneggiati dalla furia del ciclone Harry. È questa la richiesta contenuta in una lettera che il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, ha inviato al presidente dell’Assemblea, Gaetano Galvagno, per invitarlo a convocare per martedì prossimo, alla presenza dell’assessore all’Economia Dagnino, una conferenza dei capigruppo al fine di sottoporre l’iniziativa ai rappresentanti dei partiti che siedono a Sala d’Ercole.

“La nostra idea – dice De Luca – è quella di usare anche parte delle risorse economiche destinate ai prossimi collegati alla Finanziaria, rinviando a tempi successivi quelle norme che non sono urgentissime e indispensabili. I disastri causati dal ciclone sono enormi e le esigenze di imprese e famiglie grandissime e impellenti. Alcuni hanno perso tutto, dobbiamo dare loro aiuti concreti nel minor tempo possibile. Ritengo – si legge nella lettera – che tutte le forze politiche rappresentate in seno all’Assemblea Regionale Siciliana abbiano il dovere morale e politico di destinare alla ricostruzione e ai necessari ristori le risorse economiche disponibili nell’ambito delle suddette manovre, laddove non vincolate ad altre emergenze indifferibili”.

