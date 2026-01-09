Dierre batte NOVA, Inguaggiato: “prova difensiva maiuscola. Donati? È quello che ci serviva”

Francesco Inguaggiato, coach della Dierre, ha commentato con soddisfazione la vittoria interna contro la Nova in una delle partite chiave del girone. “Non poteva esserci ritorno in campo migliore. Era una delle due o tre gare più difficili e volevamo riscattarci“, ha esordito.

Il tecnico ha sottolineato i pilastri del successo: “abbiamo fatto un’ottima prova difensiva, tenendoli a 63 punti. Sono molto soddisfatto di quello che abbiamo mostrato sul lato tecnico. Io insisto molto su rimbalzi, difesa e deflections: oggi è stata una di quelle dimostrazioni. Parlando solo dei punti fatti, saremmo riduttivi“.

Inguaggiato ha poi lodato il nuovo innesto, Elias Donati: “è proprio quello che ci serve: dinamico, si sacrifica, va a rimbalzo e ha una buona percezione del pick-and-roll. Può coesistere con Miljianic e Arrighini, dandoci varietà di soluzioni“.

Nonostante l’entusiasmo, il coach mantiene i piedi per terra: “continuiamo a volare cauti, la strada è lunghissima. Ora abbiamo la sosta, poi l’altra squadra che ci ha battuto, e finiamo a Palermo, che non è più una sorpresa. Saranno trasferte decisive per il nostro obiettivo di portarci punti nella seconda fase“.