Dierre batte Milazzo, Inguaggiato: “c’era grande riscatto, ma non dobbiamo rilassarci”

Dopo una prestazione di carattere e controllo, il coach della Dierre Basketball Reggio Calabria, Francesco Inguaggiato, analizza la vittoria della sua squadra, evidenziando lo spirito giusto e guardando già alle sfide decisive che attendono il gruppo. “Era fin troppo facile avere voglia di vincere, e c’era un grandissimo riscatto da parte dei ragazzi – esordisce Inguaggiato –. Siamo partiti subito carichissimi, avevamo lavorato proprio su questo aspetto. La partita si è messa subito bene per noi, è andata in discesa, e siamo stati bravi per almeno due quarti e mezzo a non calare d’intensità“.

Un rilassamento nelle fasi finali non preoccupa eccessivamente il tecnico, ma serve da monito per il futuro prossimo: “poi ci siamo un po’ rilassati, che ci può stare, anche se io avevo l’idea di tenere la tensione alta. Perché ormai siamo a una svolta del campionato: da ora in poi, tutti gli allenamenti e tutte le partite contano e bisogna approcciarli al massimo. Inizia la fase in cui diventa tutto più duro“.

Parlando della Serie C Unica e delle squadre pretendenti al titolo, spesso circoscritte a Alfa, Gela e la stessa Dierre, Inguaggiato frena gli entusiasmi e invita a guardare oltre: “secondo me è troppo presto per parlarne. Forse ne possiamo riparlare dopo la seconda fase. La seconda fase darà più indicazioni su chi veramente… prima di tutto, con quale ranking andremo ai play-off. E poi bisogna ricordare che ai play-off non sempre la favorita va avanti. C’è tanto, tanto da lavorare in primavera“.

Il coach evidenzia con soddisfazione la crescita del gruppo: “ho visto tantissimi giocatori in crescita, anche Epifani stesso sta crescendo“. Sul tema dell’eventuale slot libero per uno straniero, disponibile fino a febbraio, Inguaggiato mantiene un atteggiamento pragmatico e concentrato sul presente: “è una cosa che al momento a noi non interessa. Nel senso che vediamo come si evolve. È una decisione che spetta più alla società. Io sono contento di quello che abbiamo e dobbiamo continuare a lavorare pensando che siamo questi fino alla fine dell’anno. Poi, se qualcosa succederà, succederà“.

Con la testa già al prossimo impegno, Inguaggiato e la sua Dierre Reggio Calabria proseguono il loro cammino con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione, consapevoli che ogni scontro da qui in avanti sarà un passo fondamentale verso gli obiettivi stagionali.