Danni a Taormina: al lavoro per tornare alla normalità, anche Webuild supporterà con spazzatrici e autobotti

“Ho chiesto normalità al più presto. Abbiamo messo in campo un vero e proprio esercito capitanato dalla nostra municipalizzata ASM. Ho chiesto, per quanto possibile, di sgomberare il territorio dalle testimonianze della tragedia causata dal ciclone Harry”, è quanto afferma il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Qui siamo a Mazzeo la borgata di Taormina che ha subito i danni maggiori. Anche Webuild ci supporterà con spazzatrici e autobotti per consentirci, entro dopodomani di completare al meglio questa fase”, conclude De Luca.

“Domenica mattina, al mio ritorno da Milano, sarò a Mazzeo per constare i risultati raggiunti. Io oggi sono a Roma e domani e dopodomani a Milano per impegni istituzionali ma la mia testa ed il mio cuore è lì con voi. Fatemi sognare”, conclude De Luca.