Dalle elezioni Comunali al Ponte sullo Stretto, Simona Loizzo svela a StrettoWeb perché “Reggio Calabria è importante per la Lega”

Simona Loizzo, esponente cosentino della Lega nonché responsabile del Dipartimento Nazionale per la Ricerca Scientifica del partito, è stata intervistata in esclusiva da StrettoWeb per fare il punto su alcuni temi dell’attualità, dalla ricerca alle prossime elezioni Comunali fino al Ponte sullo Stretto e alle infrastrutture del territorio. “Il dipartimento che gestisco ha l’obiettivo di promuovere tutto quello che è ricerca. Stiamo lavorando sul solco di chi ci ha preceduti. Ho avuto una interlocuzione con il Ministro Schillaci per riprendere il progetto IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ndr) nel territorio”.

“La Calabria non ha un IRCCS, a differenza delle altre regioni. La struttura di oncoematologia dell’ospedale di Reggio ha tutti i requisiti per essere una primula nazionale. Noi ci riuniamo sotto la presenza del sottosegretario Durigon, ci saranno incontri con i Ministri, e tra di noi, per promuovere un tipo di leadership e governance del partito che si concretizzerà nella scelte delle politiche del 2027” ha aggiunto.

Su politica e Ponte. “Le prossime Comunali sono importantissime, il nostro coordinatore provinciale sta costruendo a una lista fortissima. Reggio è una città importantissima, dove la Lega raggiunge ottime percentuali. Poi è la città del Ponte sullo Stretto e da qui ci deve essere l’avvio di importanti finanziamenti per infrastrutture”.