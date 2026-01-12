“Dalla Pietra al Digitale”: la storia di Torre Talao raccontata con l’IA | INTERVISTE

Intelligenza artificiale e storia si incontrano per un evento dedicato ai giovani. Nell’ambito del progetto “La Torre si racconta“, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Scalea e cofinanziato dalla Regione Calabria, è stato presentato un incontro che ha coinvolto attivamente gli studenti del polo liceale Scalea-Praia a Mare, in un dialogo interdisciplinare dal titolo “Dalla Pietra al Digitale“.

Un incontro didatticamente significativo che ha ripercorso la vita di Torre Talao, un viaggio nella storia realizzato con intelligenza artificiale e realtà aumentata. Progetto promosso dal docente di storia e filosofia, professor Antonio Valente, dall’informatico e fisico nucleare professor Gianfranco Confessore.

I loro interventi, seguiti ai saluti istituzionali da parte dell’assessore alla cultura del comune di Scalea, Annalisa Alfano, e del dirigente del polo liceale Scalea-Praia a Mare, professoressa Laura Tancredi, hanno rappresentato un momento significativo per la comunità locale e i giovani studenti, al fine di conoscere più da vicino la storia di Torre Talao, le origini e la sua funzione nel corso degli anni.