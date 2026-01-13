Dalla lotta al cancro alla passione per la cucina: a Reggio Calabria la storia di Lady Chef, la milanese trapiantata a Gioia Tauro

Altro appuntamento del 2026 della rassegna “Calabria D’Autore”, domenica 18 gennaio alle ore 18,00. Il piccolo Museo FS Pietro Germi della stazione FS di RC S Caterina ospiterà Letizia Deni, in arte Lady Chef, che presenterà il suo libro autobiografico “Alla fine andrà tutto bene”, Barbaro editore. Letizia, che è nata a Bollate (MI) ma vive a Gioia Tauro (sposata e madre di tre figli), lavora come Chef nel ristorante di famiglia. Nel 2000 ha scoperto di avere il cancro, ma oggi la sua vita è tornata alla normalità. Un grande coraggio, il suo, quello di raccontare la sua storia: un periodo difficile, un racconto condito dalle sue ricette e della sua grande passione che è la cucina.

La parte culturale dell’evento sarà dedicata alla presentazione del libro. Successivamente ci sarà lo show cooking, con la degustazione della stroncatura (di loro produzione), che è tra piatti tipici del locale di Lady Chef, divenuta una big di successo in molti talk show, anche tra i media a livello Nazionale. Per l’occasione, domenica sera, sarà presente il noto artista Turi Rugolo.