Dalla lotta al cancro alla passione per la cucina: a Reggio Calabria la storia di Lady Chef, la milanese trapiantata a Gioia Tauro

Domenica 18 gennaio 2025, alla stazione FS di RC S Caterina, Lady Chef presenta la sua autobiografia

lady chef

Altro appuntamento del 2026 della rassegna “Calabria D’Autore”, domenica 18 gennaio alle ore 18,00. Il piccolo Museo FS Pietro Germi della stazione FS di RC S Caterina ospiterà Letizia Deni, in arte Lady Chef, che presenterà il suo libro autobiografico “Alla fine andrà tutto bene”, Barbaro editore. Letizia, che è nata a Bollate (MI) ma vive a Gioia Tauro (sposata e madre di tre figli), lavora come Chef nel ristorante di famiglia. Nel 2000 ha scoperto di avere il cancro, ma oggi la sua vita è tornata alla normalità. Un grande coraggio, il suo, quello di raccontare la sua storia: un periodo difficile, un racconto condito dalle sue ricette e della sua grande passione che è la cucina.

La parte culturale dell’evento sarà dedicata alla presentazione del libro.  Successivamente ci sarà lo show cooking, con la degustazione della stroncatura (di loro produzione), che è tra piatti tipici del locale di Lady Chef, divenuta una big di successo in molti talk show, anche tra i media a livello Nazionale. Per l’occasione, domenica sera, sarà presente il noto artista Turi Rugolo.

