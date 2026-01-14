Dalla Calabria al Palcoscenico Internazionale: il sogno di Malta per i giovani musicisti dell’Istituto “Marina di Gioiosa – Mammola”

Da anni non è più una semplice orchestra scolastica: è diventata un simbolo di talento, disciplina e passione giovanile. L’orchestra e il coro dell’Istituto Comprensivo “Marina di Gioiosa Jonica – Mammola” hanno saputo affermarsi sul territorio nazionale conquistando primi posti in prestigiosi concorsi musicali in tutta Italia – da Lucca a Casamicciola, fino a Roma – e arrivando perfino a esibirsi nel 2019 in Piazza San Pietro, davanti a Papa Francesco. Un percorso di crescita costante che oggi compie un nuovo passo straordinario. Un sogno costruito con impegno e visione.

Grazie alla notorietà raggiunta, il Presidente del Partenariato Internazionale MultiKulturalità Italia–Malta, il prof. Mariano Campolo, ha deciso di offrire loro una possibilità che pochi possono vantare: partecipare al Concorso Internazionale Musicale per Orchestre Scolastiche “MAGILANDIA”, uno dei più rilevanti appuntamenti europei dedicati alle scuole, che vedrà la partecipazione di istituti provenienti da Austria, Polonia, Italia, Malta e altri Paesi. A rappresentare l’Italia saranno soltanto due scuole: un istituto di Milano e l’Istituto Comprensivo “Marina di Gioiosa Jonica – Mammola”.

La finale si svolgerà nella prestigiosa Antoine De Paule Hall – San Anton Palace

La finale si svolgerà nella prestigiosa Antoine De Paule Hall – San Anton Palace, sede della Repubblica di Malta, alla presenza del Presidente della Repubblica maltese e di importanti autorità italiane, tra cui il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Questa straordinaria opportunità è stata resa possibile grazie alla lungimiranza della Dirigente scolastica Dirigente scolastica che ha sempre creduto, senza esitazioni, nel valore educativo dell'arte e della musica. La dott.ssa Maria Giuliana Fiaschè non si è limitata ad autorizzare la partecipazione: ha sostenuto il progetto, l'ha difeso, l'ha accompagnato, l'ha incoraggiato. Appena ricevuto l'invito, ha immediatamente avviato i contatti, coordinato gli aspetti istituzionali e dato impulso all'organizzazione, dimostrando ancora una volta una guida attenta, presente e profondamente convinta che la scuola debba offrire esperienze che cambiano la vita.

A tradurre questa visione in realtà è stato il responsabile del corso musicale, prof. Antonio Calipari, che sin da fine luglio 2025, affiancato dai colleghi prof. Carmelo Gramuglia e prof. Valerio Colaci, ha lavorato senza tregua per rendere possibile la partecipazione: documenti, logistica, organizzazione, studio musicale, preparazione dei ragazzi. Un impegno intenso, spesso oltre gli orari di lavoro e anche durante le festività natalizie, portato avanti con determinazione e amore per i suoi studenti. I veri protagonisti di questo successo sono proprio i ragazzi, che con ore di studio instancabile e rinunce personali, hanno dimostrato come la passione possa trasformarsi in eccellenza internazionale.

L’evento si terrà dal 19 al 23 gennaio

L'evento si terrà dal 19 al 23 gennaio 2026. La partecipazione al concorso è gratuita, ma le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico degli alunni. Un impegno economico non indifferente per molte famiglie. Qui è entrata in gioco la forza della comunità: l'Istituto e le Amministrazioni comunali di Mammola e Marina di Gioiosa Jonica hanno garantito un contributo economico fondamentale. "E' stata organizzata – commenta l'Assessore all'Istruzione e Pari Opportunità Barbara Costa – una raccolta fondi per sostenere la partecipazione. Ancora una volta la comunità si dimostra vicina ai giovani, che non vanno mai abbandonati".

A rappresentare ufficialmente l’Istituto saranno presenti la Dirigente Scolastica dott.ssa Fiaschè, il Sindaco di Marina di Gioiosa prof. Rocco Femia e l’Assessore Barbara Costa. Quest’ultima chiamata ad una “doppia presenza” in quanto amministratrice ma soprattutto mamma. “Un’ulteriore dimostrazione – ha sottolineato il Sindaco Femia – che la nostra città si può esprimere e far conoscere a livello internazionale. Siamo sempre di più la Città del Sorriso che abbiamo immaginato”.