Dalla Calabria al Palazzo del Senato: il piccolo Michele Bruzzese conquista Roma

Dal cuore della Calabria, fino alle maestose sale del Senato della Repubblica, si è compiuto un viaggio che ha il sapore dell’epica: quello del giovane Michele Bruzzese, che venerdì 23 gennaio 2026 ha illuminato Roma con il suo talento al Premio “Roma, Regina della Storia”. La prestigiosa Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” ha accolto istituzioni, artisti e appassionati, celebrando la città eterna come culla di civiltà, arte e dialogo tra i popoli.

Evento

L’evento, promosso dal Senatore Maurizio Gasparri e sostenuto dalla Regione Lazio e da Roma Capitale, ha visto la sapiente cura delle calabresi Dott.ssa Angiolina Marchese, Presidente dell’Associazione culturale Art Global, e Dott.ssa Rosanna Vetturini, Art Curator, custodi da anni del patrimonio artistico contemporaneo e ambasciatrici del dialogo culturale internazionale.

Tra gli interventi più emozionanti: il Senatore Gasparri, Angiolina Marchese, Rosanna Vetturini, Pietrangelo Massaro, Vicepresidente del Consiglio del Municipio XII, Massimiliano Ferragina, esperto d’arte e Vicepreside del Liceo Artistico, e Laura Bruno, artista e critico d’arte. La sala ha vibrato di pittori, scultori, fotografi, poeti, musicisti e personalità del mondo culturale e dello spettacolo, tutti uniti dalla medesima ammirazione per l’arte e la storia.

La Calabria ha parlato attraverso la voce dei suoi giovani

Ma in questo scenario di grandezza, la Calabria ha parlato attraverso la voce dei suoi giovani: radici antiche che si proiettano nel futuro, eredità di civiltà millenarie che hanno insegnato al popolo calabrese l’iniziativa, la disciplina e la forza del cuore. È in questo contesto che l’associazione Art Global, guidata da Angiolina Marchese e Rosanna Vetturini, continua a illuminare le eccellenze artistiche del nostro Paese, facendo risplendere valori culturali che attraversano le generazioni.

Ed è proprio qui, tra la storia e la gloria, che Michele Bruzzese, il giovane cantante di Melicucco, ha ricevuto il riconoscimento che consacra il suo talento. L’esibizione, attesa e seguita con emozione, ha confermato come l’arte possa innalzarsi a ponte tra il locale e il nazionale, tra la piccola Calabria e la grande Roma.

Per Michele, questo momento non è solo un premio: è la consacrazione di un percorso costruito con sacrificio, dedizione e coscienza del ruolo culturale dell’artista. È la prova che anche i luoghi più appartati, le comunità più discrete, possono generare figure capaci di illuminare i palcoscenici più solenni della Repubblica.

Il Premio “Roma, Regina della Storia” segna un momento epico nel cammino artistico di Michele

Nei giorni precedenti, con la semplicità e la sincerità che caratterizzano il suo spirito, Michele ha affidato alle parole di un video sui social le proprie emozioni: “Spero di essere all’altezza e sono pronto per questa nuova emozione”. E Roma ha risposto, aprendo le sue porte al piccolo grande Michele Bruzzese. Una storia che è orgoglio calabrese, talento italiano, e soprattutto il trionfo della passione di un giovane che ha saputo trasformare le radici in ali. Il Premio “Roma, Regina della Storia” segna così un momento epico nel cammino artistico di Michele, dimostrando che il talento, quando nutrito da cuore e visione, può arrivare ovunque – fino al cuore della Storia stessa.