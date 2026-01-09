Dal Siracusa al Cosenza, l’ex Reggina Racine Ba torna in Calabria

“Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito, dal Siracusa, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Racine Ba. Il centrocampista, nato a Saint-Louis, in Senegal, il 21 gennaio del 2003, ha giocato con i siciliani, in Serie C, nella prima parte della stagione in corso. In Italia, dopo gli inizi con la Correggese ed il passaggio nelle giovanili del Como, Ba ha giocato in Serie D con le maglie di Trapani e Reggina, prima del trasferimento al Siracusa nel gennaio del 2025, squadra con la quale ha vinto la categoria ed è approdato nei professionisti. Ba, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno del 2028. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè. Benvenuto nel branco, Racine”.

