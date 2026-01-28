Da Reggio Calabria a Milano-Cortina 2026: il maestro Partinico fra i tedofori dell’ultima staffetta olimpica | FOTO

La Fiamma Olimpica per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 ha raggiunto Cortina d’Ampezzo lunedì 26 gennaio 2026, celebrando i 70 anni dai Giochi del 1956. La torcia, arrivata nella 50esima tappa del suo viaggio, è stata accolta nel cuore della città in Largo delle Poste, con il braciere acceso da ex atleti olimpici, unendo simbolicamente il passato e il futuro dello sport italiano. Tre storici atleti delle olimpiadi del ’56, gli ultimi della staffetta, hanno acceso il braciere della lanterna olimpica.

Medaglie d’oro come Carlo Calzà, pattinatore su ghiaccio, Bruno Alberti, portabandiera a Squaw Valley 1960 e la pattinatrice cortinese Manuela Angeli, allora 17enne, oltre al campione di motociclismo Giacomo Agostini, il pilota più premiato di sempre con 15 titoli mondiali all’attivo; altri tedofori di prestigio presenti alla cerimonia: Novellla Calligaris (Presidente nazionale degli Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia), Riccardo Partinico (Vicepresidente Vicario nazionale degli Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia), Kristian Ghedina, Daniele Molmenti, Ingrid Agostelli, Helga Chiostrini, Giorgio Lalle, Dodi Nicolussi.

Il servizio fotografico degli Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia è stato curato dalla giovanissima “Azzurra” Rossella Zoccali. Presenti alla cerimonia molte autorità fra cui il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini, l’amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026, il veronese Andrea Varnier, il neopresidente della regione Alberto Stefani nonché il suo predecessore Luca Zaia, oggi alla guida del Consiglio regionale.