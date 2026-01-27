Csi Reggio Calabria, al via EduSport26: nuovi corsi per allenatore, istruttore e dirigente sportivo per diversi sport

Con il nuovo anno ripartirà il cantiere formativo Csi EduSport26. Entra così nel vivo la programmazione formativa promossa del Csi Reggio Calabria per la stagione sportiva 2025-2026. Durante gli EDUCATIONAL GAMES, promossi in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, presentanti il corso per allenatore di calcio a 5, pallavolo e pallacanestro, il percorso formativo per educatore sportivo, educatore sportivo per l’infanzia e la disabilità.

Novità assoluta 2026 saranno il Corso per Istruttore Ginnastica Ritmica ed il Training Course per Dirigente Sportivo. Il Manifesto Formativo Csi accompagnerà per diversi mesi tantissimi operatori sportivi, tecnici, dirigenti, educatori, insegnanti, volontari e giovani appassionati dello sport, inteso come agenzia formativa e sociale, attraverso figure determinanti dal punto di vista educativo, tecnico e relazionale.

L’attività formativa Csi vuole rafforzare il ruolo educativo di tutte le figure che abitano l’associazione e che vivono lo sport con competenza, passione e servizio. Si parte con il corso per educatore sportivo, ormai un appuntamento fisso e attesissimo. L’itinerario, che prevede anche la parte specialistica su infanzia e disabilità, partirà a Febbraio. Il percorso formativo presenterà lezioni teoriche e pratiche su pedagogia, tecniche di animazione sportiva, giochi propedeutici e psicomotricità.

Le competenze acquisite permetteranno di proporre attività a supporto delle tradizionali discipline sportive, sviluppando proposte polisportive per bambini, ragazzi e adulti. Nell’idea di sport del Csi, la figura dell’allenatore rappresenta un punto di riferimento per la crescita dell’atleta, sotto il profilo sportivo e personale. Per tale ragione, il ruolo impone di possedere una specifica formazione tecnica e spiccate competenze educative. Partirà a questo proposito, il corso per allenatore Csi di primo livello. Le discipline sportive interessate saranno: Calcio a 5, Pallavolo e Pallacanestro.

Attesissimo il Corso di primo livello per Istruttore di Ginnastica Ritmica con l’obiettivo di insegnare i fondamentali individuali della disciplina acquisendo le conoscenze educativo-sportive tipiche dell’allenatore del Centro Sportivo Italiano. Corso base diviso in quattro moduli, invece il percorso formativo per Dirigente Sportivo che coinvolgerà tutta la Comunità Sportiva del Csi Reggio Calabria.

L’obiettivo è quello di rendere il dirigente “consapevole” dei suoi compiti e delle sue responsabilità in seno alla Società. Tutti i percorsi formativi saranno sviluppati con una formula didattica mista, lezioni in presenza e sul campo, incontri a distanza e mediante l’utilizzo di supporti digitali, attraverso uno studio autonomo, supportato da lezioni registrate e materiale didattico digitale, utilizzando la piattaforma Csi Academy, strumento che consentirà l’apertura di “classi” virtuali”, a sostegno delle associazioni e dei tesserati sul territorio.

I percorsi formativi proposti, rilasceranno la qualifica riconosciuta dal Coni e indispensabile dopo l’entrata in vigore della nuova riforma dello sport. I formatori saranno docenti nazionali Csi e formatori locali.Gli itinerari formativi saranno coordinati dalla dott.ssa Ilenia Adore e dalla prof.ssa Valentina Pagano. Il Csi Reggio Calabria, inoltre, proverà a creare uno staff qualificato da impiegare nei vari progetti sociali partiti e che partiranno a breve.

Per le info sui corsi, il link per le adesioni e i contatti, basta consultare il sito del Csi Reggio Calabria www.csireggiocalabria.it o visitare la pagina facebook Csi Reggio Calabria. Le adesioni ai corsi dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Febbraio 2026. Il cantiere formativo EduSport sarà rafforzato anche dal nuovo progetto nazionale Csi, l’app “My Csi”. Il nuovo servizio garantirà numerosi vantaggi a chi fa parte del mondo arancioblù Csi. Sarà infatti possibile avere la propria tessera digitale sempre a disposizione, verificare lo stato del tesseramento, consultare news e documenti sempre aggiornati, scoprire convenzioni e promozioni dedicate.

I corsisti potranno vedersi accreditate anche le qualifiche tecniche conseguite e verificare le date su aggiornamenti o scadenze varie. Inoltre, la nuova App CSI, fornirà tutte le informazioni sui percorsi formativi seminari o workshop proposti dal Csi.