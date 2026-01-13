Crotone, tentato omicidio al Tufolo-Farina: due arresti

E’ in corso un’operazione di polizia giudiziaria con l’impegno di 30 agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Squadra Mobile della Questura di Crotone. Gli agenti stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Crotone, su richiesta della Procura della Repubblica di Crotone guidata dal Dottor Domenico GUARASCIO a carico di due soggetti ritenuti responsabili del tentato omicidio avvenuto lo scorso novembre nel quartiere Tufolo-Farina. Sono in corso perquisizioni e controlli all’interno del quartiere volte alla ricerca di armi e droga.

Il procedimento per le fattispecie di reato ipotizzate è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 13:00 di stamane presso gli uffici della Questura.