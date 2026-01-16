Crotone, scoperti tre lavoratori in nero in un autolavaggio: attività sospesa

Un’attività di autolavaggio è stata sospesa al termine di un controllo effettuato dai carabinieri di Rocca di Neto insieme a quelli del Nucleo ispettorato del lavoro di Crotone. Nel corso dell’ispezione, infatti, sono stati individuati tre lavoratori impiegati “in nero“, privi di regolare contratto di lavoro. Per tali violazioni è stata contestata una sanzione amministrativa complessiva pari a 14.200 euro. Ulteriori accertamenti avrebbero inoltre evidenziato la mancata attivazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria nei confronti dei lavoratori, come previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tale inadempienza è stata comminata un’ulteriore sanzione di 1.420 euro. Alla luce delle violazioni, i militari hanno proceduto anche alla sospensione dell’attività imprenditoriale.