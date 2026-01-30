Crotone, scoperta discarica abusiva su terreno comunale: area sequestrata

Una discarica abusiva realizzata su un terreno di proprietà comunale è stata sequestrata dai carabinieri di Cirò, in località Marinella – Gianturco. In particolare, nel corso di controlli contro l’abbandono incontrollato di rifiuti speciali a margine della Statale 106, i militari hanno trovato circa 20 pneumatici, un materasso, un divano e numerosi sacchi contenenti residui di potatura di alberi di ulivo, occupando una superficie di circa 15 metri quadrati per un volume stimato di 5 metri cubi. L’area è stata immediatamente sottoposta a sequestro penale, a carico di ignoti, e affidata in custodia giudiziale al responsabile pro tempore dell’Ufficio tecnico del Comune di Cirò. Inoltre sono state informate l’autorità giudiziaria e quella amministrativa per i successivi adempimenti.