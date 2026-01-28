Crotone, ripresi gli scavi nell’ex discarica di Pertusola

Eni Rewind comunica di aver riavviato oggi gli scavi nella discarica ex Pertusola, a Crotone, come disposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il 26 gennaio scorso, in attesa degli approfondimenti in corso di competenza dell’ARPA Calabria e dell’ISIN. L’area dell’ex discarica in cui è avvenuto il ritrovamento di TENORM è stata delimitata e messa in sicurezza, con le misure idonee e verificate da ARPA nel corso del sopralluogo avvenuto il 15 gennaio scorso.

Eni Rewind rimane in attesa di discutere e condividere con gli enti e gli organi tecnici preposti, sia in sede di Conferenza di Servizi, sia di Commissione consultiva prefettizia, il piano per la gestione dei TENORM, nonché le integrazioni e le varianti al Piano di Bonifica approvato dagli enti che saranno necessarie per il completamento della bonifica.