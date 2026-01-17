Crotone, incendio in un’abitazione: evacuata una palazzina, un ferito

Si informa che questa notte, poco prima delle 03:00, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone sono intervenute nel Comune di Crotone, in via San Benedetto da Norcia, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione. Le fiamme hanno interessato un appartamento situato all’ultimo piano di una palazzina di tre livelli. Durante le operazioni di spegnimento, il personale intervenuto ha provveduto, a scopo precauzionale, all’evacuazione di tutti i residenti dello stabile. Ultimate le operazioni di bonifica e dopo le verifiche strutturali, gli inquilini sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni intorno alle ore 06:00.

Nel sinistro è rimasto ferito un uomo, che è stato prontamente soccorso e trasportato dal personale del 118 in Ospedale. Le squadre hanno lasciato il sito intorno alle ore 07:15, dopo aver completato tutte le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Le cause dell’incendio sono tuttora in fase di accertamento. Sul posto presente anche la Polizia di Stato.