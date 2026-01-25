Crotone, immigrazione irregolare: rimpatriato 25enne bengalese

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio voluti dal Questore della provincia di Crotone, Renato PANVINO, la Polizia di Stato prosegue l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare e di verifica della regolarità della presenza degli stranieri sul territorio nazionale. L’ufficio Immigrazione della Questura di Crotone ha eseguito il rimpatrio di un cittadino extracomunitario. L’uomo, un 25enne originario del Bangladesh, a seguito di approfonditi accertamenti effettuati dagli Agenti dell’Ufficio Immigrazione che hanno rilevato la perdita dei requisiti necessari per la permanenza regolare sul territorio nazionale, è risultato non in regola sul territorio nazionale. Lo stesso, inoltre, rinunciava a qualsiasi forma di ricorso.

Dunque, dopo una meticolosa attività istruttoria e in esecuzione del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto, il cittadino extracomunitario è stato accompagnato presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino e rimpatriato con un volo diretto nel proprio Paese di origine.

Nei suoi confronti è stato disposto, inoltre, il divieto di reingresso in Italia e nell’ area Schengen per la durata di 3 anni.

Nelle giornate precedenti, l’Ufficio immigrazione ha effettuato controlli nella città di Cirò marina dove sono stati identificati 14 cittadini extracomunitari. Inoltre, nel centro storico della città di Crotone sono stati identificati nr. 10 cittadini extracomunitari, di cui nr. 2 sono risultati irregolari sul territorio nazionale e, pertanto, muniti di provvedimento espulsivo.

La polizia di Stato continua a garantire un costante impegno nel contrasto all’immigrazione irregolare, attraverso controlli mirati, accurati accertamenti e una costante collaborazione con le altre articolazioni istituzionali. Le attività si svolgono nel pieno rispetto della normativa vigente e delle garanzie previste dall’ordinamento, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza del territorio e il rispetto della legalità.