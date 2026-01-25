Crotone, fugge all’alt con la figlia minorenne a bordo: arrestato

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina, Crotone, hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino del posto per resistenza a pubblico ufficiale, e lo hanno denunciato in stato di libertà per guida senza patente con recidiva nel biennio. L’episodio ha avuto inizio in via Roma quando l’uomo, alla guida di un’utilitaria, ha ignorato l’alt imposto dalla pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio. Invece di fermarsi, infatti, l’uomo ha accelerato bruscamente nel tentativo di dileguarsi, innescando un inseguimento che si è snodato per le vie principali del centro abitato. Durante la fuga, il conducente ha urtato un’altra autovettura che procedeva regolarmente nel traffico, rischiando di provocare conseguenze drammatiche non solo per se stesso e per i militari all’inseguimento, ma soprattutto per la collettività e per la figlia minorenne che l’uomo trasportava a bordo del veicolo. I carabinieri sono riusciti a bloccare la corsa dell’uomo e ad arrestarlo. A conclusione del giudizio per direttissima, l’Autorità Giudiziaria ha applicato nei confronti dell’arrestato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con l’onere di presentarsi per tre volte al giorno presso i carabinieri di Cirò Marina.