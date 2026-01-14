Crotone, due arresti per il tentato omicidio al Tufolo-Farina: il sindacato FSP elogia la Polizia di Stato

Il Sindacato FSP Polizia di Stato, per voce del Segretario Generale Provinciale di Crotone, Vito Tignanelli, esprime il più vivo apprezzamento per la brillante operazione condotta dalla Polizia di Stato di Crotone, che ha portato all’arresto di due soggetti ritenuti responsabili del tentato omicidio avvenuto lo scorso novembre nel quartiere Tufolo-Farina.

“Desidero rivolgere, a nome di tutto il Sindacato FSP Polizia di Stato, un plauso sincero e convinto agli Operatori della Questura di Crotone, che ancora una volta hanno dimostrato altissimo senso del dovere, professionalità e spirito di sacrificio, operando con determinazione e competenza in un contesto territoriale complesso“, dichiara Tignanelli.

“Un ringraziamento particolare e sentito va al Questore di Crotone, Renato Panvino, che guida l’apparato con equilibrio, autorevolezza e profonda conoscenza del territorio, garantendo una direzione investigativa e operativa efficace, incisiva e costantemente orientata alla tutela della legalità“.

L’operazione, che ha visto l’impiego di numerosi operatori della Polizia di Stato e una serie di perquisizioni mirate, ha consentito non solo di assicurare alla giustizia i presunti responsabili di un grave fatto di sangue, ma anche di sottrarre al circuito criminale un ingente quantitativo di sostanza stupefacente destinata ai mercati crotonese e campano.

“Questa attività investigativa – prosegue Tignanelli – rappresenta un segnale forte e concreto della capacità di risposta dello Stato e delle sue articolazioni territoriali di fronte a fenomeni criminali complessi e pericolosi, come quelli legati al traffico di sostanze stupefacenti e alla gestione delle piazze di spaccio”.

“Gli uomini e le donne della Polizia di Stato – conclude il Segretario Generale Provinciale FSP – operano quotidianamente in condizioni spesso difficili, con carichi di lavoro elevatissimi e organici ridotti, ma continuano a garantire sicurezza, legalità e presenza dello Stato sul territorio con risultati di assoluto rilievo”.

Il Sindacato FSP Polizia di Stato ribadisce infine “la necessità che a tali risultati seguano adeguati riconoscimenti istituzionali e un concreto rafforzamento degli organici e delle risorse, affinché il lavoro straordinario svolto dagli Operatori non resti isolato, ma possa trovare continuità e ulteriore efficacia nel tempo“.