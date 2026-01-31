Crotone, blitz interforze Focus ’Ndrangheta: cantieri irregolari, pesce sequestrato e oltre 11 mila euro di multe

Un’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO, ha interessato le città di. Belvedere Spinello e Rocca di Neto. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato del Lavoro, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nell’ambito dei predetti servizi, è stato effettuato un controllo presso un cantiere edile, nel corso del quale è stata accertata la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. All’esito degli accertamenti, l’amministratore unico della ditta edile e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Successivamente, personale della Polizia di Stato unitamente alla Capitaneria di Porto procedeva al controllo di un’autovettura a bordo della quale veniva rilevata la presenza di un ingente quantitativo di prodotto ittico, trasportato abusivamente. Pertanto, veniva richiesto l’intervento del personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale – sezione alimentari – e, in seguito agli accertamenti di competenza, venivano contestate delle violazioni di carattere amministrativo, elevando sanzioni per un valore di 5.500 euro, per l’inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità e trasporto dei prodotti ittici con contestuale sequestro di 70 kg di novellame di sarda. All’esito del medesimo controllo, il proprietario dell’autovettura veniva sanzionato altresì per aver violato le norme igieniche di produzione, vendita e somministrazione di sostanze alimentari e bevande previste dai regolamenti attuativi (Euro 3.258).

Nel corso del medesimo servizio interforze, sono stati effettuati diversi posti di controllo lungo le arterie stradali nel corso dei quali sono state controllate diverse autovetture ed elevate nr. 4 sanzioni al Codice della Strada, con contestuale ritiro di una patente di guida e sospensione dalla circolazione per revisione scaduta, oltre ad accertare la circolazione di due veicoli sui quali gravava un fermo amministrativo e un fermo fiscale.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato nr. 240 persone, di cui nr. 60 con precedenti, hanno controllato nr. 137 veicoli e hanno effettuato controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

Nr. 405 persone identificate, di cui 97 risultate positive in banca dati SDI;

Nr. 231 veicoli controllati;

Nr. 4 sanzioni al Codice della Strada

70 kg di prodotti ittici sequestrati

Sanzioni amministrative per un valore complessivo di 11.000 Euro

L’attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati, attraverso la predisposizione di mirati servizi di vigilanza volti a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e dei trasporti. Questa operazione interforze conferma l’impegno costante delle Istituzioni nel presidio della legalità ed a sostegno delle attività lecite che operano nel territorio.