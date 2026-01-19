Crotone, appicca incendio di sterpaglie vicino la strada: denunciato

Un 53enne è stato denunciato dai carabinieri di Cutro perché ritenuto responsabile di aver appiccato un incendio di sterpaglie. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe raccolto un consistente cumulo di sterpaglie secche e, nonostante le condizioni meteorologiche caratterizzate dalla presenza di vento, fattore favorevole alla propagazione delle fiamme, avrebbe dato fuoco al materiale. L’incendio che ne è scaturito si è rapidamente esteso, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme evitando conseguenze ancora più gravi. Il rogo è stato appiccato in prossimità della sede stradale creando potenziali rischi per la circolazione veicolare.