“Crimini e criminalità informatica: i rischi del web”: pronto un convegno in Calabria | INFO

Il Co.Re.Com. Calabria annuncia il convegno–seminario “Crimini e criminalità informatica: i rischi del web”, promosso congiuntamente dal Digital Lab Law dell’Università Magna Græcia di Catanzaro e dal Co.Re.Com. Calabria, che si terrà sabato 24 gennaio 2026, a partire dalle ore 9.30, presso l’ITTS “Ercolino Scalfaro”, a Catanzaro, Piazza Matteotti, 1. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle attività di Media Education, prevenzione e tutela dei minori svolte dal Co.Re.Com. Calabria nell’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e rientra nella missione formativa e di terza missione dell’Università Magna Græcia di Catanzaro. Il convegno rappresenta un momento di confronto istituzionale di particolare rilievo sui temi della criminalità informatica, dei nuovi reati del web e dei rischi connessi all’utilizzo degli ambienti digitali, con specifica attenzione all’impatto sulle giovani generazioni.

Il programma prevede la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo accademico, istituzionale e giudiziario, tra cui il Procuratore della Repubblica di Catanzaro e il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, a testimonianza dell’attenzione che le istituzioni riservano al contrasto del cybercrime e alla necessità di affiancare all’azione repressiva un solido investimento culturale ed educativo.

Il Co.Re.Com. Calabria considera l’incontro del 24 gennaio un appuntamento di significativo interesse pubblico, finalizzato a rafforzare la consapevolezza collettiva sui rischi del web e a promuovere una cultura della legalità digitale fondata sulla prevenzione, sulla responsabilità e sulla protezione delle persone più fragili. Per eventuali informazioni organizzative resta a disposizione il contatto indicato nella locandina.