Cresce l’attesa per la Divina Commedia e Notre Dame de Paris: le due opere colossal in arrivo a Reggio Calabria

Mentre proseguono le prevendite per la straordinaria Opera Musical “La Divina Commedia” con le musiche di Marco Frisina e la regia di Andrea Ortis, che sarà al Teatro Cilea di Reggio dal 5 al 7 marzo 2026, fervono i preparativi anche per il ritorno di Notre Dame De Paris, il colossal di Riccardo Cocciante che sarà al Palacalafiore, sempre a Reggio, dal 7 al 9 maggio 2026. I biglietti per i serali delle ore 21 dell’unica tappa in Calabria di entrambe le opere sono disponibili online su Ticketone e nei punti autorizzati. Per i matinée riservati alle scuole è già tutto esaurito per “La Divina Commedia”; prenotazioni in corso, invece, per quelli di Notre Dame De Paris direttamente presso la segreteria organizzativa: tel. 0968441888, mail info@ruggeropegna.it.

Le due spettacolari opere rientrano nella ricca programmazione del 40° anno di eventi del promoter Ruggero Pegna e, in particolare, nel suo format originale “Opere d’Arte” con spettacoli dedicati a prestigiose opere letterarie e personaggi dell’arte. Cresce l’attesa in tutta la regione, intanto, per quella che potrebbe essere l’ultima opportunità, almeno per diversi anni, di vedere dal vivo in Calabria Notre Dame De Paris, la grandiosa produzione di David e Clemente Zard con musiche di Riccardo Cocciante, liriche di Luc Plamondon (versione italiana di Pasquale Panella), regia di Gilles Maheu, coreografie di Martino Müller, scenografie di Christian Rätz, costumi di Fred Sathal, luci di Alain Lortie, ecc.

Ispirato al romanzo di Victor Hugo, questo autentico capolavoro dello spettacolo mondiale, che ha fatto registrare record di ogni tipo, arriverà nel Palasport reggino con una scenografia ancora più imponente e rinnovata. Nel cast nomi nuovi e storici protagonisti, come Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Graziano Galatone (Febo), Elhaida Dani (Esmeralda), ed ancora Matteo Setti, Angelo Del Vecchio, Gianmarco Schiaretti, Camilla Rinaldi, Beatrice Blaskovic, Alessio Spini, Luca Marconi, Massimiliano Lombardi, oltre a ballerini, acrobati e breaker.

Le parole di Ruggero Pegna

“La Divina Commedia Opera Musical e Notre Dame De Paris – afferma Ruggero Pegna – sono in assoluto due autentiche Opere d’Arte dello spettacolo e della cultura mondiale, che ho il piacere di riproporre in occasione dei miei 40 anni di eventi; una stagione che vedrà anche la prima assoluta di Fortunata di Dio il 23 e 24 maggio al Teatro Rendano di Cosenza, una nuova Opera originale da me prodotta e scritta insieme al regista Andrea Ortis, con le musiche originali di Francesco Perri, dedicata alla mistica calabrese Natuzza Evolo, già proclamata Serva di Dio.”.

Tra i vari appuntamenti della prima parte del nuovo anno, è confermato anche il ritorno di Sergio Cammariere con la sua band, l’8 marzo al Teatro Cilea di Reggio e il 9 marzo al Teatro Rendano di Cosenza. Tutte le informazioni sono reperibili al sito ufficiale www.ruggeropegna.it.