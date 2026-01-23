Crans-Montana, disposta la scarcerazione di Jacques Moretti: pagata una cauzione

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L’uomo – assieme alla moglie Jessica Maric – è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. Moretti, che ha pagato una cauzione di 200 mila franchi, sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l’obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità.

“Attualmente, solo i gestori risultano indagati. Tuttavia, il Ministero Pubblico si riserva il diritto di estendere l’istruttoria a chiunque altro possa avere una responsabilità penale”. Lo precisa, in una nota, la procuratrice generale del Cantone del Vallese Beatrice Pilloud, a proposito dell’indagine sulla strage del Constellation.