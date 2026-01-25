Cosenza, Rosellina Madeo (PD) ci crede: “uniti si vince. Lavorare di squadra per tornare in maggioranza”

“Dobbiamo guardare avanti con fiducia e lavorare per un Pd compatto e unito. La Provincia è la prossima competizione elettorale più vicina, e dobbiamo farci trovare pronti. Così come dobbiamo seminare fin da adesso per garantirci le prossime elezioni Regionali. Ma davvero vogliamo lasciare che litigiosità e faide interne compromettano il futuro del partito? Solo un lavoro di squadra può garantire risultati e riportare il Pd in maggioranza”. Così il consigliere regionale Rosellina Madeo all’incontro organizzato a Cetraro dal Segretario di circolo Danilo Bellantone al quale sono intervenuti anche il Segretario provinciale Matteo Lettieri e la Presidente dell’Assemblea provinciale Francesca Branchicella. L’appuntamento è stata una proficua occasione di dibattito che ha visto coinvolti pure i segretari dei circoli del Tirreno Cosentino di San Lucido, Paola, Fuscaldo, Acquappesa, Bonifati, Torano e rappresentanti di Belvedere e Diamante.

“Per riacquisire il giusto peso specifico e poter agire con forza nelle Istituzioni dobbiamo recuperare unità e superare dispute burocratiche o regolamentari spesso infondate e capaci solo di buttare fango all’interno del partito stesso. Alla gente non interessano le nostre dinamiche interne, ma le risposte che siamo in grado di dare ai territori. Pertanto, in questo nostro cambio di passo, è fondamentale il contatto con i cittadini e stare in mezzo alla gente per coglierne le istanze e riportarle al centro dell’azione politica. È tempo di concentrarsi sulla parte costruttiva e rinsaldare i legami se non vogliamo riconsegnare la Provincia prima e la Regione poi al Centrodestra”.

“Il congresso si è svolto pochi mesi fa e ha indicato una direzione chiara verso un rinnovamento che non sia solo generazionale ma che coinvolga anche il modo stesso di fare politica. Ognuno con la sua storia e il suo modo di incarnare i ruoli ma con l’obiettivo comune di tornare nella maggioranza e di lavorare per il bene della Calabria. Chi ha a cuore il futuro del partito lo dimostri con i fatti, non alimentando divisioni”.