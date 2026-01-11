Cosenza, previsti un presidio e un sit in davanti all’ASP

“La scrivente Organizzazione Sindacale, S.I. COBAS, a nome e per conto degli IDONEI nelle graduatorie concorsuali del comparto sanità della Regione Calabria, chiede l’autorizzazione di un presidio sit in davanti all’ASP di Cosenza sita in via degli Alimena, 8. Il presidio e sit in si terrà il 15 gennaio 2026 con inizio alle 10,00 e terminerà alle 19,30 finché il direttore generale Graziano ci darà soluzioni concrete per le assunzioni degli idonei del NUE 112. Al corteo e presidio saranno presenti 30 lavoratori idonei”. Così in una nota Roberto Laudini, di S.I. COBAS, chiede alla Questura e alla Digos di Cosenza la possibilità di un sit in davanti all’ASP della città calabrese.