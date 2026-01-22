Cosenza, con Affavorì e Cuochi d’Altri Mondi la cucina diventa linguaggio universale | VIDEO

Una tavolata trasformata in laboratorio di umanità, condivisione e integrazione a Cosenza. “La terra di Piero”, la “Macaroni Chef Academy”, il “Delfino” e la “Trattoria Affavorì”, che da tempo si distingue come associazione di promozione sociale, hanno cucinato e pranzato insieme gli ospiti speciali di Affavorì e i ragazzi del progetto “Cuochi d’altri mondi”. La cucina si è confermata linguaggio universale, in grado di superare i limiti degli stigmi sociali, facendo parlare tutti la stessa lingua.

Nel servizio di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, il reportage sull’iniziativa.