Cosenza, carabinieri feriti durante un controllo: centauro non si ferma all’alt e li travolge

Questa mattina il Senatore Ernesto Rapani (Fdi), membro della commissione Giustizia del Senato, si è recato presso la caserma dei carabinieri di Corigliano Rossano per esprimere solidarietà ai militari rimasti feriti durante un’attività di controllo del territorio. I carabinieri sono stati travolti da una moto condotta da un soggetto con precedenti penali che non si è fermato all’alt imposto dai militari. Ad accogliere il parlamentare è stato il tenente colonnello Marco Filippi. Nel corso dell’incontro, Rapani ha manifestato vicinanza all’Arma e ha ribadito l’attenzione verso chi opera quotidianamente per la sicurezza dei cittadini: “Chi indossa una divisa rappresenta lo Stato, lavora per garantire sicurezza, non può essere lasciato solo“.

Nel confronto si è discusso anche della necessità di rafforzare la presenza istituzionale sul territorio. Il senatore ha confermato l’impegno a sostenere l’elevazione a Gruppo dell’attuale reparto territoriale di Corigliano Rossano, alla luce dei recenti episodi criminali, dell’estensione urbana e del numero di abitanti, tra i più alti in Calabria.

Altro tema affrontato è stato il supporto dell’Esercito alle forze dell’ordine, con particolare riferimento alla vigilanza dei cantieri del nuovo ospedale della Sibaritide, più volte colpiti da incendi. Una soluzione che consentirebbe di liberare personale oggi impegnato in servizi di sorveglianza fissa.