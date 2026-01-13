Cosenza, cadavere trovato in auto: ipotesi omicidio | DETTAGLI

Il cadavere di un uomo di 47 anni è stato trovato in un’auto parcheggiata in via Popilia, a Cosenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale. Sul corpo non vi sarebbero tracce evidenti di sangue, ma l’ipotesi degli investigatori è che si tratti di un omicidio. Nelle vicinanze dell’auto, infatti, sarebbero stati trovati alcuni bossoli. Sul posto stanno operando i tecnici della scientifica per i rilievi. Atteso anche il medico legale per stabilire una prima possibile causa di morte.

Un uomo di 47 anni, Luca Carbone, è stato trovato senza vita oggi a via Popilia, quartiere popolare di Cosenza. Secondo quanto è emerso, l’uomo sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola all’addome. Ma bisogna attendere conferma dall’analisi cadaverica da parte del medico legale e dall’autopsia. Sul caso indagano i Carabinieri. Il corpo è stato trovato all’interno di una auto rivenuta con lo sportello aperto e fuori dalla macchina sono stati trovati due bossoli. Del caso si sta occupando la Procura di Cosenza guidata dal procuratore capo Vincenzo Capomolla. La vittima ha precedenti penali per droga. La vittima abitava negli ultimi lotti di via Popolia nei pressi in cui e’ stato trovato il cadavere e faceva il cameriere.